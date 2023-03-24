ChatGPT’de kullanıcı sohbet verileri sızdırıldı!
OpenAI tarafından geliştirilen metin tabanlı yapay zekâ ChatGPT, kullanıcı verilerinin sızdırıldığını açıkladı. Şirket CEO’su tarafından açıklanan bilgilere göre kullanıcıların sohbet geçmişleri sızdırıldı.
Son zamanlarda yapay zekalar oldukça popüler olmaya başladı. Özellikle OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT milyonlarca kullanıcıya ulaştı.
ChatGPT’de kullanıcı sohbet geçmişlerinin geçen günlerde sızdırıldığı hakkında iddialar bulunuyordu. Bu iddialar resmiyet kazandı. Şirketin CEO’su Sam Altman, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada kullanıcı sohbet geçmişlerinin sızdırıldığını belirtti. Altman açıklamasında “Bu konuda çok kötü hissediyoruz” dedi.
Ortaya çıkan sızıntı neticesinde kullanıcıların sohbet geçmişleri başka kullanıcılarda çıkıyordu. Yani ChatGPT sohbetlerinizi başka insanlar okuyabiliyordu. Sızıntının nedeni olarak ise açık kaynak kütüphanesindeki yazılımsal bir hatadan dolayı olduğu belirtildi.
Ayrıca sızdırılan bilgiler arasında ChatGPT Plus kullanıcılarının e-posta adreslerinin de yer aldığı yönünde iddialar bulunuyor. Ancak Altman bu konu ile ilgili bir bilgi vermedi.
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