ChatGPT’de kullanıcı sohbet verileri sızdırıldı!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:36

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:36

Son zamanlarda yapay zekalar oldukça popüler olmaya başladı. Özellikle OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

ChatGPT’de kullanıcı sohbet geçmişlerinin geçen günlerde sızdırıldığı hakkında iddialar bulunuyordu. Bu iddialar resmiyet kazandı. Şirketin CEO’su Sam Altman, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada kullanıcı sohbet geçmişlerinin sızdırıldığını belirtti. Altman açıklamasında “Bu konuda çok kötü hissediyoruz” dedi.

Ortaya çıkan sızıntı neticesinde kullanıcıların sohbet geçmişleri başka kullanıcılarda çıkıyordu. Yani ChatGPT sohbetlerinizi başka insanlar okuyabiliyordu. Sızıntının nedeni olarak ise açık kaynak kütüphanesindeki yazılımsal bir hatadan dolayı olduğu belirtildi.