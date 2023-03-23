ChatGPT Opera’ya eklendi

Microsoft ile geçen aylarda ortaklık kuran Open AI, metin tabanlı yapay zekasını Bing arama motoruna eklemişti. Şimdi ise ChatGPT Opera tarayıcısına eklendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:36
ChatGPT Opera’ya eklendi
Abone Ol google-news

Dünyanın en popüler yapay zekalarından biri olan ChatGPT kısa sürede milyonlarca kişiye erişmişti. Şirket bu başarının ardından Microsoft ile ortaklık kurmuştu. Bu ortaklığın sonucunda Microsoft’un arama motoru olan Bing’e, ChatGPT yapay zekası entegre edilmişti. Ancak istenildiği gibi çalışmıyordu.  

Şimdi ise yapay zeka Opera tarayıcısına eklendi. Uzun zamandır yapay zekaları tarayıcısına entegre etmek için çalışmalar yapan Opera, ChatGPT’yi eklediğini duyurdu.

Opera yapay zekayı eklemenin yanı sıra, entegrasyon sorununu da çözmüş. Tarayıcınızı açtığınızda yan menüden hızlı bir şekilde ChatGPT’ye erişebiliyorsunuz. Henüz erken erişimde olan sürümde bazı hatalar ortaya çıkabilir.  

Opera ChatGPT’nin yanı sıra ChatSonic isimli yapay zekayı da tarayıcısına entegre etti. İlerleyen dönemlerde Opera’ya uyumlu olan yapay zekaların daha da artacağı tahmin ediliyor.


ChatGPT ChatGPT yapay zeka opera Opera tarayıcısı

İlgili Haberler

Xiaomi cep bilgisayarını tanıttı!

Xiaomi cep bilgisayarını tanıttı!
İddia: Apple, iPhone'da sevilen tasarımı değiştirebilir

İddia: Apple, iPhone'da sevilen tasarımı değiştirebilir
iPhone 15 ekran çerçevesinin ayrıntıları belli oldu

iPhone 15 ekran çerçevesinin ayrıntıları belli oldu

En Çok Okunan Haberler