ChatGPT Opera’ya eklendi

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:36

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 10:36

Dünyanın en popüler yapay zekalarından biri olan ChatGPT kısa sürede milyonlarca kişiye erişmişti. Şirket bu başarının ardından Microsoft ile ortaklık kurmuştu. Bu ortaklığın sonucunda Microsoft’un arama motoru olan Bing’e, ChatGPT yapay zekası entegre edilmişti. Ancak istenildiği gibi çalışmıyordu.

Şimdi ise yapay zeka Opera tarayıcısına eklendi. Uzun zamandır yapay zekaları tarayıcısına entegre etmek için çalışmalar yapan Opera, ChatGPT’yi eklediğini duyurdu. Opera yapay zekayı eklemenin yanı sıra, entegrasyon sorununu da çözmüş. Tarayıcınızı açtığınızda yan menüden hızlı bir şekilde ChatGPT’ye erişebiliyorsunuz. Henüz erken erişimde olan sürümde bazı hatalar ortaya çıkabilir.