South Park’ın son bölümünün yazarı ChatGPT oldu

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 11:45

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 11:45

ABD’nin en popüler yetişkin komedi dizilerinden birisi olan South Park, 25 yılı aşkın süredir hemen her bölümünde farklı bir konuyu esprili bir dille eleştirmesiyle biliniyor. Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan son bölümünün konusuysa bugünlerde herkesin dilinde olan yapay zeka modelleri oldu.

İşin ilginç tarafıysa yapay zeka modellerini esprili bir şekilde eleştiren bölümün yazarı ChatGPT. Üstelik bu deneysel bölüm çok yakında dizi ve film sektörünü kökten değiştirebilir.

YAPAY ZEKA TARAFINDAN YAZILAN BÖLÜM İZLENME REKORU KIRDI

Webtekno'da yer alan habere göre South Park’ın yapımcısı, yönetmeni ve pek çok karakterin seslendirmeni olan Trey Parker’ın ChatGPT’ye yazdırdığı “Deep Learning” isimli bölüm, Clyde’ın kız arkadaşına cevap vermek için ChatGPT’yi kullanmasıyla başlıyor. Yapay zeka modelinin genel ve klişe cevaplarına aşık olan Bebe ile mutlu bir ilişkisi Clyde benzer bir sorundan mustarip olan Stan’e yardım etmek için küçük sırrı ChatGPT’yi paylaşır. ChatGPT ile hayatı tamamen değişen Stan, yapay zeka modelini hayatının her alanında kullanmaya başlar.

Ancak tabii ki ChatGPT’yi sadece Stan ve Clyde kullanmıyordur. Sınıftaki diğer öğrencilerin ödevlerini ChatGPT’ye yaptırdığı ortaya çıkınca işler kontrolden çıkar.

CHATGPT İLE YAZILAN DAHA FAZLA DİZİ GÖREBİLİRİZ

Deep Learning bölümü kulağa her ne kadar deneysel gelse de ortaya çıkan bölümün çoğu South Park bölümünden daha akıcı ve başarılı olduğunu belirtmemiz lazım. Ayrıca dizinin yapımcısı Trey Parker’ın uzun süredir bu tarz bir projeyi hayata geçirmek istediği hatta bunun için kurduğu yapay zeka stüdyosu Deep Voodoo’ya geçtiğimiz aylarda 20 milyon dolarlık yatırım aldığını da belirtmemiz gerek.

İlk olarak animasyon dizilerle başlayan bu “Yapay zekaya senaryo yazdırma” trendi çok yakında farklı dizilere de sıçrayabilir. Hatta senaryosu baştan sona yapay zekaya yazdırılan dizileri ve filmleri de yakında görmemiz mümkün gibi duruyor.

ChatGPT ile yazılan bölümü izlemek isteyenler bu bağlantıya tıklayabilirler.