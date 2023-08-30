ChatGPT bu sefer başarısız oldu: Matematik ve ekonomi öğrencilerinin gerisinde kalıyor

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:25

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:25

ChatGPT, günümüzde en popüler üretken yapay zeka araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Kendi öğrenme yeteneği sayesinde birçok sektörde kullanılan ChatGPT, özellikle okul ve üniversite öğrencileri için değerli bir kaynak haline gelmiştir.

Yapılan araştırmalar, ChatGPT'nin özlü, kapsamlı ve yapılandırılmış cevaplar üretebilme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu özelliği nedeniyle, bir makale ile bir chatbot arasındaki ayrımı yapmak zorlaşıyor. Bu durum, intihal endişelerini beraberinde getiriyor ve bu nedenle ChatGPT'ye karşı bazı yapay zeka dedektörleri geliştirilmiştir. Bu dedektörler, metinlerin ChatGPT tarafından oluşturulup oluşturulmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

32 DERSTE TEST EDİLDİ

New York Üniversitesi Abu Dabi'ki araştırmacılar, ChatGPT'nin intihal için kullanım potansiyelini incelemişlerdir. Bu çalışmada, ChatGPT'nin üniversite düzeyindeki öğrencilerin performansıyla karşılaştırıldığı sekiz farklı disiplinde 32 dersten elde edilen sonuçlar incelenmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre, ChatGPT'nin performansı dokuz dersten elde edilen öğrenci performansıyla eşdeğer veya daha üstün olduğunu gösteriyor. Özellikle veri yapılarından biyopsikolojiye, iklim değişikliğinden yönetim ve organizasyonlara kadar birçok farklı alanda başarılı bir performans sergilediği görüldü.

MATEMATİK VE EKONOMİ ALANINDA SINIFTA KALDI

ChatGPT'nin birçok derste öğrencilere göre daha iyi olduğu gözlemlense de matematik ve ekonomi alanında tam tersi oldu. Öğrencilerin matematik ve ekonomi alanında daha yüksek not aldıkları gözlemlendi.