Şirketler için ChatGPT'nin yeni sürümü tanıtıldı!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:30

Güncelleme: 29.08.2023 - 11:42

ChatGPT'nin farklı pek çok alanda kullanılmasıyla yeni sürümleri de ortaya çıkmaya başladı. Geliştirici şirket OpenAI, direkt şirketlere özel bir sürüm tanıttı.

ChatGPT Enterprise olarak adlandırılan bu yeni sürümde duyurulduğu kadarıyla kurumsal düzeyde güvenlik, sınırsız ve yüksek hızda GPT-4 erişimi ve çok daha fazlası sunuluyor.

CHATGPT'NİN YENİ SÜRÜMÜ

ChatGPT'nin farklı pek çok şekilde kullanıldığının farkında olan OpenAI, özellikle şirketlerde verileri güvenli tutma hedefe alınıyor.

Şirketin konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde oldu: