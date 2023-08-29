Şirketler için ChatGPT'nin yeni sürümü tanıtıldı!

ChatGPT'nin şirketleri odağına alan yeni sürümü tanıtıldı. Enterprise olarak adlandırılan yeni sürüm, 'kurumsal düzeyde güvenlik ve hızı' vadediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:30
Şirketler için ChatGPT'nin yeni sürümü tanıtıldı!
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ChatGPT'nin farklı pek çok alanda kullanılmasıyla yeni sürümleri de ortaya çıkmaya başladı. Geliştirici şirket OpenAI, direkt şirketlere özel bir sürüm tanıttı.

ChatGPT Enterprise olarak adlandırılan bu yeni sürümde duyurulduğu kadarıyla kurumsal düzeyde güvenlik, sınırsız ve yüksek hızda GPT-4 erişimi ve çok daha fazlası sunuluyor.

CHATGPT'NİN YENİ SÜRÜMÜ

ChatGPT'nin farklı pek çok şekilde kullanıldığının farkında olan OpenAI, özellikle şirketlerde verileri güvenli tutma hedefe alınıyor. 

Şirketin konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde oldu:

“Kurumsal düzeyde güvenlik, sınırsız ve yüksek hızlı GPT-4 erişimi, genişletilmiş girdi pencereleri ve çok daha fazlası bir arada. Önümüzdeki birkaç hafta içinde mümkün olduğunca çok sayıda işletmeyi sisteme dahil edeceğiz”


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