ChatGPT için reklam dönemi: Yakında 31 ülkeye açılıyor

ChatGPT reklamları için haftayı işaret eden OpenAI, 31 Avrupa ülkesinde reklamlı hizmet sunacak. Yapılan açıklamada ChatGPT Ads olarak adlandırılan sistemin ağustos ayının son haftasında, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Avusturya dahil olmak üzere 31 Avrupa ülkesinin kullanımına açılacak.

OpenAI, tüm ülkelerin listesini açıklamadı.

Şirkete göre reklamlar, ChatGPT'ye ücretsiz ve düşük maliyetli erişimi desteklemek için eklendi. Diğer hizmetlerde olduğu gibi bu reklam sisteminin ücretsiz ChatGPT versiyonu ve Go planlarını kullanan kişilere gösterileceğinin altı çizildi.

Bu bağlamda Plus, Pro ve Enterprise abonelikleri reklam sisteminin dışında kalacak.