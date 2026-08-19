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ChatGPT için reklam dönemi: Yakında 31 ülkeye açılıyor

ChatGPT için reklam dönemi: Yakında 31 ülkeye açılıyor

19.08.2026 18:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ChatGPT için reklam dönemi: Yakında 31 ülkeye açılıyor

OpenAI, ChatGPT içinde reklam sistemini bir süre önce duyurmuştu. Bu sistem artık bazı Avrupa ülkelerine açılacak.
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ChatGPT reklamları için haftayı işaret eden OpenAI, 31 Avrupa ülkesinde reklamlı hizmet sunacak. Yapılan açıklamada ChatGPT Ads olarak adlandırılan sistemin ağustos ayının son haftasında, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Avusturya dahil olmak üzere 31 Avrupa ülkesinin kullanımına açılacak.

OpenAI, tüm ülkelerin listesini açıklamadı.

Şirkete göre reklamlar, ChatGPT'ye ücretsiz ve düşük maliyetli erişimi desteklemek için eklendi. Diğer hizmetlerde olduğu gibi bu reklam sisteminin ücretsiz ChatGPT versiyonu ve Go planlarını kullanan kişilere gösterileceğinin altı çizildi.

Bu bağlamda Plus, Pro ve Enterprise abonelikleri reklam sisteminin dışında kalacak.

İlgili Konular: #reklam #Yapay zeka #ChatGPT

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