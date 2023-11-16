ChatGPT kullananlar dikkat: Üretken yapay zekaların barındırdığı 5 büyük risk

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:43

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:43

Kuruluşların büyük dil modellerinin (LLM) potansiyelinden yararlanabilmeleri için, teknolojinin yapılan işe zarar verebilecek gizli risklerini de hesaplamaları gerekiyor.

BÜYÜK DİL MODELLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

ChatGPT ve diğer üretken yapay zeka araçları, LLM’ler tarafından desteklenmektedir. Muazzam miktarda metin verisini işlemek için yapay sinir ağlarını kullanarak çalışırlar. Kelimeler arasındaki kalıpları ve bunların içeriğe göre nasıl kullanıldığını öğrendikten sonra model, kullanıcılarla doğal dilde etkileşime girebiliyor. ChatGPT'nin göze çarpan başarısının ana nedenlerinden biri şaka yapma, şiir yazma ve genel olarak gerçek bir insandan ayırt edilmesi zor bir şekilde iletişim kurma yeteneğidir. ChatGPT gibi sohbet robotlarında kullanılan LLM destekli üretken yapay zeka modelleri, süper güçlü arama motorları gibi çalışıyor ve soruları yanıtlamak ve görevleri insan benzeri bir dille yerine getirmek için öğrendikleri verileri kullanıyor. İster kamuya açık modeller ister bir kuruluş içinde dahili olarak kullanılan tescilli modeller olsun, LLM tabanlı üretken yapay zeka, şirketleri belirli güvenlik ve gizlilik risklerine maruz bırakabilir.

BEŞ ÖNEMLI BÜYÜK DİL MODELİ RİSKİ

Hassas verilerin fazla paylaşımı

LLM tabanlı sohbet robotları sır saklama ya da unutma konusunda pek iyi değil. Bu, yazdığınız herhangi bir verinin model tarafından benimsenebileceği ve başkalarının kullanımına sunulabileceği veya en azından gelecekteki LLM modellerini eğitmek için kullanılabileceği anlamına gelir.

Telif hakkı zorlukları

LLM’lere büyük miktarda veri öğretilir. Ancak bu bilgiler genellikle içerik sahibinin açık izni olmadan web'den alınır. Kullanmaya devam ettiğinizde potansiyel telif hakkı sorunları oluşabilir.

Güvensiz kod

Geliştiriciler, pazara çıkış sürelerini hızlandırmalarına yardımcı olması amacıyla giderek daha fazla ChatGPT ve benzeri araçlara yöneliyor. Teorik olarak kod parçacıkları ve hatta tüm yazılım programlarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturarak bu yardımı sağlayabilir. Ancak güvenlik uzmanları bunun aynı zamanda güvenlik açıkları da oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

LLM’nin kendisini hackleme

LLM'lere yetkisiz erişim ve bunlar üzerinde değişiklik yapmak, bilgisayar korsanlarına, modelin hızlı enjeksiyon saldırıları yoluyla hassas bilgileri ifşa etmesini sağlamak veya engellenmesi gereken diğer eylemleri gerçekleştirmek gibi kötü niyetli faaliyetler gerçekleştirmeleri için bir dizi seçenek sunabilir.

Yapay zeka sağlayıcısında veri ihlali

Yapay zeka modelleri geliştiren bir şirketin kendi verilerinin de ihlal edilmesi, örneğin bilgisayar korsanlarının hassas özel bilgiler içerebilecek eğitim verilerini çalması ihtimali her zaman vardır. Aynı durum veri sızıntıları için de geçerlidir.

Riskleri azaltmak için yapılması gerekenler: