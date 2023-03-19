Xiaomi cep bilgisayarını tanıttı!

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:40

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 13:04

Fotoğraf: pchocasi.com.tr

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık donanımsal parçalar küçülmeye başladı. Teknoloji devi Xiaomi'de geçtiğimiz senelerde cep bilgisayarını tanıtmıştı. Bilgisayar oldukça küçük olmasına rağmen istenilen performansı gösteremiyordu. Bunun farkında olan Çinli teknoloji devi, yeni nesil cep bilgisayarını tanıttı.

XIAOMI RUBIK'S CUBE CR160R ÖZELLİKLERİ

"Xiaomi Rubik's Cube CR160R" adlı ürün 62x62x44mm boyutuna sahip. 145 gr ağırlığındaki bilgisayar, Intel'in 4 çekirdekli J4125 işlemcisini kullanıyor. Grafik tarafında ise, Intel HD 600 tercih edilmiş.

Cep bilgisayarının ön tarafında USB 3.0 Tip-C bağlantısı mevcut. USB 3.0 Tip-C bağlantısı USB PD destekliyor. Bu sayede de Tip-C kablosu ile cihaza güç sağlanıyor. Cihazda monitörler için HDMI bağlantısı da bulunuyor.

Cihazın internete bağlanmak için Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 bağlantısı bulunuyor. İnternet bağlantısını kablolu olarak sağlamak isteyen kullanıcılar için Ethernet bağlantısı da mevcut.

Xiaomi'nin yeni cep bilgisayarında USB 3.0 Tip-A ve kart okuyucu yuvaları da bulunuyor. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı versiyonu 143 dolardan, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı versiyonu ise 174 dolardan satışa çıktı.