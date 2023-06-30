ChatGPT, WinGPT ile Windows 3.1'e de girmeyi başardı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 09:41

Güncelleme: 30.06.2023 - 09:41

Windows 3.1 için de bir ChatGPT uygulaması var. WinGPT, OpenAI’nin ChatGPT yanıtlarının çok temel bir sürümünü eski bir 386 çip üzerinde çalışabilen antika işletim sistemine getiriyor. Yeni uygulama, Microsoft’un Windows 3.1 işletim sistemi için bir Wordle klonu olan Windle’ın arkasındaki aynı gizemli geliştirici tarafından kullanımımıza sunuluyor.

Chip'in aktardığı haberde geliştirici, bir Hacker News dizisinde, “1993 tarihli Gateway 4DX2-66’mın yapay zeka devriminin dışında kalmasını istemedim, bu nedenle Windows 3.1 için OpenAI API'sini temel alan bir AI Assistant oluşturdum” diyor.

'YALNIZCA KISA İFADELER'

WinGPT, Microsoft’un standart Windows API’si kullanılarak C dilinde yazılmış ve OpenAI’nin API sunucusuna TLS 1.3 kullanarak bağlandığı için ayrı bir modern PC’ye ihtiyaç duymuyor. Bu durum, Windows’un 16 bit sürümlerinde bellek bölümleme mimarisini yönetmenin ve uygulama için kullanıcı arabirimi oluşturmanın yanı sıra, bu uygulamayı Windows 3.1’de çalıştırmanın özellikle ilgi çekici bir kısmı olarak karşımıza çıkıyor.

Neowin, ChatGPT yanıtlarının, konuşma bağlamını kaldıramayan sınırlı bellek desteği nedeniyle yalnızca kısa ifadeler olabildiğini belirtiyor. Ayrıca WinGPT simgesi, ICO dosyaları oluşturabilen bir Microsoft Paint klonu olan Borland’s Image Editor’da tasarlanmış.

Anonim WinGPT geliştiricisi, “Kullanıcı arabiriminin çoğunu doğrudan C'de oluşturdum, yani her bir UI bileşeninin kodda manuel olarak oluşturulması gerekiyordu” diyor ve devam ediyor: “Windows 3.1 ile herhangi bir program tarafından kullanılabilen standart kontrol setinin inanılmaz derecede sınırlı olmasına şaşırdım. Beklediğiniz bazı kontroller var - basma düğmeleri, onay kutuları, radyo düğmeleri, düzenleme kutuları - ancak işletim sisteminin kendisinde kullanılanlar da dahil olmak üzere ihtiyaç duyabileceğiniz diğer kontroller mevcut değil.”