ChatGPT'ye Shazam desteği getirildi

10.03.2026 18:09:00
Haber Merkezi
ChatGPT'ye kısa bir süre önce eklenen Apple Music desteğinin ardından Shazam için de getirildi.

Apple'ın yıllar önce satın aldığı müzik bulma uygulaması olan Shazam artık ChatGPT'ye geldi. Bu entegrasyon sayesinde uygulamayı açmadan Shazam'a soru sorar gibi ChatGPT'ye soru sorabileceksiniz. Mesela çalan şarkının ne olduğunu öğrenmek istiyorsunuz, ChatGPT'ye 'Shazam, bu şarkı ne?' diye sormanız yeterli. ChatGPT uygulamasından çıkmadan aradığınız şarkıyı bu şekilde bulabilirsiniz. 

Shazam'ı ChatGPT'de kullanmak için hesaplarınızı bağlamanız gerekiyor. Bunun ardından ChatGPT'ye Shazam içeren komutları yazmanız yeterli.

Bu imkan dünya genelinde kullanıma açıldı ve hem iOS hem de Android kullanıcıları kullanabiliyor. Bunun dışında web uygulamasında da kullanmak mümkün. 

 

