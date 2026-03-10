Öğrenciler okul günlerinin üçte birini telefonda geçiriyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD'de yapılan araştırma, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin, bir okul gününün neredeyse üçte birini akıllı telefonlarına bakarak geçirdiğini ortaya koydu.

North Carolina Üniversitesi Chapel Hill kampüsünün Psikoloji ve Sinirbilim Bölümünden araştırmacılar, 11 ile 18 yaşları arasında 79 genç üzerinde okul saatlerinde akıllı telefon kullanmanın etkilerini inceledi.

Araştırmacılar, katılımcıların okul gününün neredeyse üçte birini telefon başında geçirdiklerini belirleyerek, bunun bilişsel kontrolü azalttığını tespit etti.

Çalışma kapsamında katılımcıların ekran sürelerini inceleyen araştırmacılar, öğrencilerin okul saatlerinde akıllı telefonlarında 2 saatten fazla zaman geçirdiklerini ve ortalama 64 kez telefonlarını kontrol ettiklerini belirledi.

Araştırmacılar, telefona sık sık bakmanın odak ve dürtü yönetme yetisini zayıflattığını ortaya koydu.

Araştırmanın bulguları "Jama Network" adlı dergide yayınlandı.

