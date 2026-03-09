Dokunmatik ekranlı MacBook 'ultra' takısına sahip olabilir

Apple'ın dokunmatik ekranlı bir MacBook üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şirket tarafından resmi olarak yapılmasa da güvenilir kaynaklar bu ürünün geliştirildiğini onaylamıştı. Gazeteci Mark Gurman da konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre Apple'ın ilk dokunmatik ekranlı MacBook modelinde Ultra takısı yer alacak.

Apple, daha önce nispeten daha uygun fiyatlı olan MacBook Neo'yu tanıtmıştı.

Ultra olarak adlandırılması beklenen modelin ise MacBook Pro'dan daha üst segmentte yer alacağı konuşuluyor. OLED ekranın kullanılacağı MacBook Ultra'da M6 serisi işlemci yer alacak.

Cihazın eylüldeki etkinlikte tanıtılması bekleniyor ancak bu Apple'ın tek 'ultra' modeli olmayacak. Aktarılana göre iPhone Ultra ve AirPods Ultra gibi cihazların da gelmesi bekleniyor.