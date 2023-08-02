ChatGPT'nin Android uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 13:17

Güncelleme: 02.08.2023 - 13:17

OpenAI tarafından geliştirilen üretken yapay zeka ChatGPT'nin iOS ve Android işletim sistemleri için uygulaması yayınlanmıştı. Türkiye'de iOS kullanan kullanıcılar için hali hazırda kullanılabilen uygulama Android cihaz sahiplerinin erişimine açılmamıştı.

OpenAI tarafından son yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre artık ChatGPT'nin Android uygulaması da Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldı.

ANDROİD UYGULAMASI HANGİ ÜLKELERDE BULUNUYOR?

Üretken yapay zeka ChatGPT'nin mobil uygulaması iOS işletim sistemine sahip neredeyse bütün cihazlarda bulunuyor. Ancak Android tarafında ülkelerin bazı yasal düzenlemelerinden dolayı sadece ABD, Hindistan, Bangladeş, Brezilya ve Türkiye'de mevcut. Firma ilerleyen süreçlerde uygulamayı diğer ülkeler yaşayan Android kullanıcıları için de kullanıma sunacağını açıldı.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT; OpenAI tarafından geliştirilen, yapay zekâya dayalı bir sohbet robotudur. Robot, kendisine sorduğunuz soruları karşınızda bir insan varmış gibi cevaplayabilir.

ChatGPT, internet üzerinden öğrendiği bilgileri derleyip tatmin edici cevaplar verebiliyor. Bunlar aslında Google arama motoru üzerinden de erişilebilen cevaplar. Aralarındaki fark ise Google aranan konu ile ilgili tüm seçenekleri yani birbirinden farklı kaynakları kullanıcıya sunarken, ChatGPT bir dizi tahminde bulunarak ulaştığı tek bir cevabı çok daha hızlı bir şekilde kullanıcıya sunuyor.

ChatGPT NASIL KULLANILIR?

Yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşte ChatGPT kullanmak için adım adım yapmanız gerekenler;

Bilgisayar veya telefonunuzdan 'https://chat.openai.com' internet sitesini açın.

OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üye olun.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.



