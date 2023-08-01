Google Asistan, ChatGPT ve BARD ile güçlendirilecek

Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:28

Güncelleme: 01.08.2023 - 14:28

Google, Google Asistan'ı üretken yapay zeka tarafından desteklenen özelliklerle güncellemeyi planlıyor. Şirketin çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, en yeni büyük dil modelleri (LLM) tarafından desteklenen "süper şarjlı" bir Asistan üzerinde araştırmalara başladığı belirtiliyor. Google, Asistan üzerinde çalışan ekibini yoğunlaştırmış ve bu değişikliklerin bir parçası olarak "az sayıda rolü ortadan kaldırdığını" açıklamış.

Bu doğrultuda, The Verge'ün haberine göre Google'ın "düzinelerce" çalışanı işten çıkardığı bildirildi.

E-postada yer alan bilgilere göre, Google Asistan'ın başkan yardımcısı Peeyush Ranjan ve ürün direktörü Duke Dukellis, "Asistan'a derinden bağlıyız ve önümüzdeki parlak geleceği konusunda iyimseriz" ifadelerini kullandı.

Google'ın Asistan'a getireceği özellikler hakkında ayrıntılı bilgi verilmese de, yapay zekalı sohbet robotu Bard'ın arkasındaki teknolojiden yararlanabileceği ve web üzerinden topladığı bilgilere dayanarak soruları yanıtlayabileceği belirtiliyor.

Google sözcüsü Jennifer Rodstrom, "Her ay yüz milyonlarca insan Asistan'ı kullanıyor ve biz de onlara yüksek kaliteli deneyimler sunmaya kararlıyız. LLM'lerin Asistan'ı güçlendirmemize ve daha da iyi hale getirmemize nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmekten heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.



