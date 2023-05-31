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ChatGPT'nin mobil uygulaması Türkiye'de erişime açıldı

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâlarından biri olan ChatGPT'nin iOS uygulaması Türkiye'de erişime açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:07
ChatGPT'nin mobil uygulaması Türkiye'de erişime açıldı
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OpenAI tarafından geliştirilen metin tabanlı yapay zeka ChatGPT'nin mobil uygulaması iOS cihazlarda dünya genelinde erişime açılmaya başlanmıştı.

Her ülkede sırayla erişime açılan uygulama ilk olarak 18 Mayıs tarihinde Amerika'da çıkmıştı. İlk altı gün içinde 500 bin indirmeye ulaşan ChatGPT Mobil şimdi ise Türkiye'de iOS cihazlar için kullanıma açıldı. 

Ücretsiz olarak hizmet sunan yapay zekânın premium versiyonu da mevcut. OpenAI tarafından 20 dolar ödeyen premium kullanıcılara daha gelişmiş bir yapay zekâ olan GPT-4'e ve sesli konuşma sistemi Whisper'a erişim imkanı sağlanıyor.


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