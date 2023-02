ChatGPT’nin ücretli versiyonu çıktı!

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:33

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:33

Dünyanın en hızlı 100 milyon kullanıcıya ulaşan platformu ChatGPT, yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı zamanlarda hizmet veremiyordu. Bu nedenle OpenAI, yapay zekânın ücretli bir versiyonunu yayınlayacağını duyurmuştu. ChatGPT Plus adlı versiyon aylık 20 dolardan kullanıcılara sunuldu.

HIZLI BİR DENEYİM, YENİ ÖZELLİKLERE ERKEN ERİŞİM

ChatGPT Plus versiyonuna sahip kullanıcılar, yoğunluk zamanlarında bile yapay zekayı kullanabilecek. Ayrıca daha hızlı bir deneyime de sahip olacaklar. Bu ayrıcalıkların yanı sıra ChatGPT’ye gelen yeni özelliklere de erken erişim imkanları olacak.

CHATGPT ÜCRETLİ VERSİYON NASIL ALINIR?

ChatGPT Plus versiyonunu satın almak için ilk önce hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra sol alt tarafta bulunan “Upgrade to Plus” seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçeneği seçtikten sonra karşınıza iki seçenek geliyor. Buradan “Upgrade Plan” seçeneğine tıklarsanız, sizi ödeme sayfasına yönlendiriyor. Buradan kart bilgilerinizi girerek, ücretli versiyona sahip olabilirsiniz.