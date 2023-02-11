ChatGPT, Opera tarayıcısına entegre edilecek
Dünyanın gündemine kısa sürede giren ve çok konuşulan ChatGPT'nin Opera tarafı için de adım atılacağı ortaya çıktı.
Microsoft geçen günlerde ChatGPT'yi Bing tarayıcısına entegre edeceği haberleriyle gündeme gelmişti. Onun ardından Opera da yapay zeka altyapısını entegre edecek. Opera'nın ana şirketi Kunlun Tech tarafından aktarılan habere göre Opera tarayıcının da içine ChatGPT entegre edilecek böylece kişiler direkt tarayıcıdan sisteme ulaşabilecek.
ŞİRKETLER BİR BİR YAPAY ZEKA SİSTEMİNİ ENTEGRE ETMEK İSTİYOR
Aktarıldığı kadarıyla ChatGPT'ye tarayıcının sol üst menüsünden hızlıca ulaşmak mümkün olacak.
Sistemin ne zaman Opera'ya entegre edileceği bilinmiyor olsa da ilk etapta masaüstü tarayıcıya eklenmesi bekleniyor. Daha sonrasında mobil tarafa da eklenebilir. Hatırlayacağınız üzere Microsoft'un dışında Google da benzer bir hamle atmak için kolları sıvamıştı.
Son haberle beraber, Microsoft, Google ve Opera da sistemlerine ChatGPT'yi entegre etme planları yapıyor.
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