ChatGPT'nin Windows PC'ler için uygulaması yayınlandı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:25

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:25

OpenAI'ın ChatGPT'si için yeni bir uygulama yayınlandı. Windows PC'lerde daha kararlı çalışması için yayınlanan uygulama erken erişimde olmasına rağmen Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Burada önemli bir nokta var: Uygulama her ne kadar ücretsiz olarak indirilebiliyorsa da uygulama sadece ücretli abonelik satın almış kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.

Daha önce ChatGPT'nin Mac uygulaması yayınlanmıştı.

Windows PC kullanıcıları ise internet tarayıcısı üzerinden ChatGPT'ye ulaşıyorlardı.