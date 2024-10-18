ChatGPT'nin Windows PC'ler için uygulaması yayınlandı
Windows PC'lerde daha iyi çalışması için geliştirilen ve erken erişimde olan ChatGPT'ye Microsoft Store'dan ulaşılıyor.
OpenAI'ın ChatGPT'si için yeni bir uygulama yayınlandı. Windows PC'lerde daha kararlı çalışması için yayınlanan uygulama erken erişimde olmasına rağmen Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Burada önemli bir nokta var: Uygulama her ne kadar ücretsiz olarak indirilebiliyorsa da uygulama sadece ücretli abonelik satın almış kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.
Daha önce ChatGPT'nin Mac uygulaması yayınlanmıştı.
Windows PC kullanıcıları ise internet tarayıcısı üzerinden ChatGPT'ye ulaşıyorlardı.
Etiketler: #Windows PC
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Yolcu otobüsü devrildi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama