ChatGPT'nin Windows PC'ler için uygulaması yayınlandı

Windows PC'lerde daha iyi çalışması için geliştirilen ve erken erişimde olan ChatGPT'ye Microsoft Store'dan ulaşılıyor.

ChatGPT'nin Windows PC'ler için uygulaması yayınlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:25

OpenAI'ın ChatGPT'si için yeni bir uygulama yayınlandı. Windows PC'lerde daha kararlı çalışması için yayınlanan uygulama erken erişimde olmasına rağmen Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Burada önemli bir nokta var: Uygulama her ne kadar ücretsiz olarak indirilebiliyorsa da uygulama sadece ücretli abonelik satın almış kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. 

Daha önce ChatGPT'nin Mac uygulaması yayınlanmıştı. 

Windows PC kullanıcıları ise internet tarayıcısı üzerinden ChatGPT'ye ulaşıyorlardı. 


Etiketler: #Windows PC

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