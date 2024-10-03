Windows'tan tamamen kaldırılan bir diğer uygulama

Microsoft, eskiyen bazı uygulamaları tamamen Windows'tan kaldırıyor. Şimdi ise işletim sisteminde bulunan kelime işlem uygulaması kaldırılıyor.

Windows'tan tamamen kaldırılan bir diğer uygulama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:26

Windows'un kelime işlem uygulaması WordPad artık yeni yapılacak güncelleme ile tamamen kaldırılıyor. Daha önce Windows Media Player, Silverlight Legacy DRM gibi hizmetlerini sonlandıran şirkete göre şimdi sıra WordPad'e geldi. 

WINDOWS'TAN BİR UYGULAMA DAHA KALDIRILIYOR

Normalde bir özelliğin kaldırılıyor olması uygulamanın mevcut olmayacağı anlamına gelmiyor. Burada kastedilen şey özellik geliştirilmediği ve artık uygulamanın güncellenmeyeceği. Ama WordPad için durum bu değil, uygulama direkt Windows 11'in 24H2 sürümüyle tamamen kaldırılacak.

WordPad yerine Microsoft'un önerisi zengin metin belgeleri için Microsoft Word, daha düz metinler için Windows NotePad'in kullanılması oluyor.


Etiketler: #microsoft #windows

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