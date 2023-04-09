ChatGPT’ye meydan okuyacak 5 milyar dolarlık proje

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 10:15

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 10:15

Önümüzdeki iki yıl içinde 5 milyar dolara kadar fon toplamayı ve OpenAI ile rekabet etmek için ondan daha güçlü bir model geliştirmeyi planlayan bir yapay zeka (AI) araştırması yapan girişim Anthropic, 2020 yılında eski OpenAI araştırmacıları tarafından kuruldu.

Şirketin amaçları arasında yapay zekayı bir düzineye yakın büyük sektöre uygulamak gibi enteresan hedefler bulunuyor. Ancak bizler için en önemli misyonlarından biri, OpenAI’ın geliştirdiği GPT-3 ve 4 gibi yapay zeka sohbet botlarından çok daha gelişmiş bir bot üretmek.

10 KAT DAHA YETENEKLİ OLACAK

Anthropic'in Seri C finansman turu için hazırladığı sunumda, şirketin uzun vadeli hedefleri ve stratejileri yer alıyor. Sunumda, Anthropic'in "sınır modeli" olarak adlandırdığı bir yapay zeka modelini eğitmek için önümüzdeki 18 ay içinde 1 milyar dolar harcaması gerektiği belirtilirken sınır modelinin, bugünün en güçlü yapay zekalarından 10 kat daha yetenekli olacağı da iddia ediliyor.

Webtekno'da yer alan detaylarda şirket, bu modelin yapay zeka öz-öğrenmesi için yeni nesil bir algoritma olduğunu söylüyor. Modelin geçici adı ise "Claude-Next". Anthropic, sınır modelinin insan niyetleriyle uyumlu olmasını sağlamak için "anayasal yapay zeka" adını verdiği bir yapay zeka eğitim tekniği geliştirdi. Anayasal yapay zeka, basit bir ilke kümesi kullanarak sistemlerin sorulara cevap vermesini ve görevleri yerine getirmesini sağlıyor.

Anthropic, sınır modelinin 10^25 FLOP (kayan nokta işlemi) gerektireceğini tahmin ediyor. Bu da bugünkü en büyük modellerden birkaç kat daha büyük olduğu anlamına geliyor. Elbette, bu hesaplamanın ne kadar süreceği, hesaplamayı yapan sistemin hızına ve ölçeğine bağlı. Anthropic, sunumunda on binlerce GPU içeren kümeler kullandığını belirtiyor.

DAHA GÜVENİLİR VE SORUMLU BİR YAPAY ZEKA

Anthropic'in sınır modelini geliştirmesinin arkasındaki motivasyon ise OpenAI ile rekabet etmek. OpenAI’ın geliştirdiği GPT-3, doğal dil işleme alanında çığır açan bir model olarak kabul ediliyor. Ancak OpenAI'ın modellerinin de bazı sorunları var. Örneğin, GPT-3 bazen yanlış veya taraflı bilgiler üretebiliyor veya insan değerleriyle çelişebiliyor.

Anthropic, OpenAI'nin modellerinden daha güvenilir ve sorumlu olanlarını geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin vizyonu ise yapay zekayı sağlık, eğitim, finans, e-ticaret, oyun, sosyal medya gibi birçok alanda kullanmak. Sunumda, şirketin potansiyel müşterileri ve ortakları arasında Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Spotify, Uber gibi dev isimler yer alıyor

Anthropic'in sınır modelini ne zaman tamamlayacağı veya nasıl kullanılacağı henüz belli değil. Ancak şirketin iddialı planları ve arkasındaki destekçileri dikkate alındığında, yapacağı kesin gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.