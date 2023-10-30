ChatGPT'ye yeni özellik eklendi: Artık dosya yüklenebiliyor
Dünyanın en popüler üretken yapay zekalarından biri olan ChatGPT'ye yeni bir özellik daha eklendi. Bu yeni özellik ile birlikte artık ChatGPT Plus üyeleri dosya yükleyebiliyor ve bu dosyaların analinizi, özetini isteyebiliyor.
OpenAI, ChatGPT Plus üyelerine yeni beta özelliklerini sunuyor. Bu güncelleme ile birlikte dosya yükleme ve işleme yeteneği ile çoklu mod desteği ChatGPT'ye ekleniyor. Artık kullanıcılar, özel modları seçmek yerine ne istediklerini belirtmeye çalışmadan, bağlama göre ne istediklerini tahmin etmelerine yardımcı olacaklar.
Bu yeni özellikler, ChatGPT Enterprise planının ofis özelliklerinin bir bölümünü, bağımsız bireysel sohbet robotu aboneliğine getiriyor. Bu güncelleme sayesinde, kullanıcılar dosyaları ChatGPT'ye gönderebilir ve onun bu dosyaları anlamasını ve işlemesini sağlayabilir. Dosya, birkaç dakika boyunca işlenir ve ardından kullanıcıların taleplerine yanıt vermek, verileri özetlemek veya verilere görsel hale getirmek gibi görevleri yerine getirebilir.
ChatGPT, sadece metin dosyalarıyla sınırlı değildir. Bir kullanıcı, ChatGPT ile yaptığı bir konuşmada bir 'kapibara' resmi yükledi ve DALL-E 3 ile bu resme dayalı olarak bir Pixar tarzı görüntü oluşturmasını istedi. Ardından, başka bir resim ekleyerek, bu sefer resme bir kaykay eklemesini talep etti. Bu tür yaratıcı ve interaktif özellikler, ChatGPT'nin çok daha işlevsel hale geldiğini gösteriyor.
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