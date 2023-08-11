ChatGPT'ye yeni özellikler eklendi! Sizi tanıyabilir

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:19

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:19

ChatGPT için duyurulan ve geleceği müjdelenen özellikler sunuldu. Özel talimatlar, öneriler ve varsayılan dil modeli gibi özellikler kullanıcıların karşısına çıktı. Özel talimatlar; kullanıcının verdiği bilgileri öğrenen ChatGPT'nin özel yanıtlar hazırlamasını ve hitap etmesini sağlıyor.

Adınızı, sevdiğiniz şeyleri ya da hobilerinizi ChatGPT'ye söyleyebilirsiniz. Sonrasında soracağınız sorular ile de verdiğiniz bilgilerle tutarlı olarak cevaplar alabilirsiniz.

Öte yandan ChatGPT'yi yeni kullanmaya başlayanlar ya da ilk deneyecekler için de öneriler kısmı geldi. Bu kısım sayesinde kullanıcı ne soracağını bilmiyorsa öneriler sunuluyor.

Varsayılan dil modeli ile de aylık ödeme yapan ChatGPT Plus abonelerinin seçtiği GPT-3.5 ya da GPT-4 varsayılan olarak gelecek. Daha önce her açıldığında GPT-4'ü kullanacaksanız bile GPT-3.5 varsayılan olarak açılıyordu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar isteklerini seçenek değiştirmek zorunda kalmadan otomatik olarak ulaşabilecek.