Chrome kullanıcıları adres çubuğunun yerini değiştirebilecek

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:49

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:49

iPhone kullanıcılarının Safari tarayıcısında yapabildiği 'adres çubuğu serbestliği' Chrome için de geliyor. Apple Safari tarafında adres çubuğunun aşağıda ya da yukarıda olmasını kullanıcıya bırakıyor. Bu durum Google Chrome için geçerli değildi.

ÖZELLİK KOLAYCA KULLANILABİLİYOR

Google da artık iOS için Chrome uygulamasına bu imkanı sunmaya başladı. Blog yazısıyla yeni özelliği duyuran şirket, normalde yukarıda yer alan adres çubuğunun ekranın alt kısmında konumlandırmak isteyen kullanıcıların isteklerine uyduklarını aktardı.

Burada yapılması gereken tek şey adres çubuğuna uzun basmak ve adres çubuğunun üst kısımda mı kalacağına yoksa alt kısma mı getirileceğine karar vermek.