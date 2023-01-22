Çift eSIM desteği Google'ın Pixel 7 serisine geldi

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 08:30

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 08:30

Google'ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro cihazları için yayınlanan yeni bir güncelleme telefonlara çift eSIM desteğini sağlıyor.

ÖZELLİK İLERLEYEN DÖNEMDE DAHA FAZLA KULLANICIYA SUNULACAK

Google'ın geliştirdiği yenilikleri ilk Pixel telefonlara sunduğunu biliyoruz. Fiziksel SIM ve eSIM kombinasyonlarını Pixel cihazlara entegre eden Google, bir süredir bu desteği zaten bazı modellerde sağlıyordu. Şimdi ise fiziksel SIM gerekmeksizin çift SIM desteği sunuluyor.

Şirket bu yılın mart ayında Pixel Feature Drop adlı güncelleme yayınlamayı düşünüyor. Öncelikle Pixel 7 ve 7 Pro için sunulacak çift eSIM desteği mart ayındaki güncelleme ile tüm kullanıcıların hedefleneceği düşünülüyor.