Çift eSIM desteği Google'ın Pixel 7 serisine geldi

Google'ın popüler telefon serisi Pixel 7 için çift eSIM desteği sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 08:30
Çift eSIM desteği Google'ın Pixel 7 serisine geldi
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Google'ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro cihazları için yayınlanan yeni bir güncelleme telefonlara çift eSIM desteğini sağlıyor. 

ÖZELLİK İLERLEYEN DÖNEMDE DAHA FAZLA KULLANICIYA SUNULACAK

Google'ın geliştirdiği yenilikleri ilk Pixel telefonlara sunduğunu biliyoruz. Fiziksel SIM ve eSIM kombinasyonlarını Pixel cihazlara entegre eden Google, bir süredir bu desteği zaten bazı modellerde sağlıyordu. Şimdi ise fiziksel SIM gerekmeksizin çift SIM desteği sunuluyor. 

Şirket bu yılın mart ayında Pixel Feature Drop adlı güncelleme yayınlamayı düşünüyor. Öncelikle Pixel 7 ve 7 Pro için sunulacak çift eSIM desteği mart ayındaki güncelleme ile tüm kullanıcıların hedefleneceği düşünülüyor. 


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