Çin, Ay'dan getirilen yeni numune verilerini yayınladı
Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-5 keşif aracı tarafından Dünya'ya getirilen Ay numunelerinin altıncı partisine ait çevrimiçi veri tabanını yayımladı.
Uzay İdaresi, araştırmacıların ve halkın, Ay ve Derin Uzay Araştırmaları Bilimsel Veri ve Numune Yayımlama Sistemi'ne www.clep.org.cn web sitesi üzerinden erişebileceğini ve buradan veri ve numuneler için başvuruda bulunabileceğini bildirdi.
Dünya'ya 17 Aralık 2020'de dönen Chang'e-5 keşif aracı, Ay yüzeyinden çoğunluğu kaya ve toprak olmak üzere toplam 1.731 gram numune getirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!