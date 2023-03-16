Çin, Ay'dan getirilen yeni numune verilerini yayınladı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 07:30

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 07:37

Uzay İdaresi, araştırmacıların ve halkın, Ay ve Derin Uzay Araştırmaları Bilimsel Veri ve Numune Yayımlama Sistemi'ne www.clep.org.cn web sitesi üzerinden erişebileceğini ve buradan veri ve numuneler için başvuruda bulunabileceğini bildirdi.

Dünya'ya 17 Aralık 2020'de dönen Chang'e-5 keşif aracı, Ay yüzeyinden çoğunluğu kaya ve toprak olmak üzere toplam 1.731 gram numune getirdi.