Çin'deki SARS salgınını ortaya çıkaran Jiang Yanyong hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:07

Çinli eski askeri cerrah Jiang Yanyong'un Cumartesi günü başkent Pekin'de zatürre hastalığından dolayı öldüğü bildirildi.

Jiang, Sars virüsünün ilk aşamalarında Çinli yetkililerin "tehdidi küçümsediğini" ortaya koyan bir mektup yazdıktan sonra hayat kurtardığı için övgüler almıştı. Ancak, hemen ardınan bir süre ev hapsinde tutuldu.

BAKANI VE BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Jiang'ın Sars ile ilgili açıklamalarının, Çin hükümetini yanlış bilgi verdiğini kabul etmeye zorladığı ve DSÖ'yü harekete geçirdiği kaydedilirken, aynı zamanda virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olan sıkı koruma önlemlerinin bir gecede uygulamaya konmasında rol oynadığı biliniyor.

Jiang'ın adımlarının, o dönemde Çin'in sağlık bakanının ve Pekin belediye başkanının görevden alınmasına yol açtı. Jiang, "Sadece Çin'i kurtarmak için değil, dünyayı kurtarmak için neler olduğunu ortaya çıkarmam gerektiğini hissettim" dedi.

ÖDÜL ALDI

2004 yılında Ramon Magsaysay Kamu Hizmeti Ödülü de dahil olmak üzere, kamusal duruşunu takdir eden çeşitli sivil ödüller aldı. Ödül metninde "Çin'in sessizlik alışkanlığını kırdı ve Sars gerçeğini gün yüzüne çıkardı" ifadesi yer aldı.

SARS VİRÜSÜ

Sars, 2003 yılında dünya çapında 8 binden fazla kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) rakamlarına göre bunlardan 774 kişi hayatını kaybetti.