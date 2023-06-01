Çin, beyin-bilgisayar arayüzünde merkez haline gelmek istiyor
Zhongguancun Forumu'nda açıklanan bir rapora göre Çin, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde büyük bir inovasyon merkezi ve hedef pazar haline geldi
Rapor; görüntüleme, mikroelektronik, yapay zeka ve nörobilim gibi alanlardaki gelişmelerin, beynin işleyişi ve etkileşiminin anlaşılmasında kayda değer ilerleme sağlamanın yanı sıra yeni iş fırsatlarının doğmasına da katkıda bulunduğunu gösteriyor.
Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nden kıdemli mühendis Zhang Qian, biyotıp, malzeme bilimi, elektronik ve benzeri disiplinlerin, implante edilebilir elektrot üretimi için iyi bir zemin oluşturduğunu ve implante edilebilir sinir mikroelektrotunda yinelemeli inovasyon aşamasına gelindiğini söyledi.
Rapora göre, implante edilmeyen tespit ve algılama teknolojisine yönelik küresel patent başvurularının yüzde 35'i Çin'e aitken, Kanonik Huffman Benzeri Kodlamaya yönelik patent başvuruları ağırlıklı olarak Çin, ABD, Güney Kore ve Japonya'dan geldi.
Zhang, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin Parkinson hastalığı, depresyon ve diğer hastalıkların tedavisinde belirgin avantajlar içerdiğini ve hem yerli hem de yabancı sermayenin ilgisini çektiğini belirtti.
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