Şehir efsanesi: Ahtapot gerçekten uzaylı bir cins mi?

Yayınlanma: 01.06.2023 - 08:00

Güncelleme: 01.06.2023 - 08:00

Bazı bilim insanları ahtapotların uzaylı olabileceğini iddia ediyor. Bu iddia biraz sıra dışı görünse de, beyinleri üzerine yapılan yeni araştırmalar, dünya dışı kökenli olmasa bile ahtapotun ne kadar farklı canlılar olduğunu göstermeye devam ediyor. Current Biology dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, ahtapot beyinleri bilim insanlarının henüz anlayamadığı karmaşık sinyaller üretiyor.

AHTAPOTLARIN BEYİN SİNYALLERİ KARMAŞIK YAPIDA

Çalışma, çalışmanın arkasındaki araştırmacılar tarafından keşfedilen yeni bir teknik sayesinde mümkün oldu. Bu yeni teknik, araştırmacıların 12 saate kadar beyin aktivitesini kaydetmelerini sağladı. Deneyin kendisi çığır açıcı, ancak yukarıda da belirtildiği gibi, bilim insanları ahtapotun beyninde keşfettikleri sinyallerden ne anlam çıkaracaklarından tam olarak emin değiller.

Chip'te yer alan haberde çalışmanın başyazarı Dr. Tamar Gutnick, beynin tam olarak nasıl çalıştığını anlamak istiyorsak "ahtapotların çalışmak için mükemmel hayvanlar" olduğunu söylüyor. Gutnick yaptığı açıklamada, ahtapotların sadece büyük bir beyne sahip olmadığını, aynı zamanda benzersiz vücutları ve gelişmiş bilişsel yetenekleri olduğunu belirtti. Gutnick, bir ahtapotun beyin aktivitesini görüntülemenin de kolay bir iş olmadığını söylüyor.

Ahtapotların kafatasları olmadığı için beyinleri kırılgan bir kıkırdak kapsülün içinde yer alıyor. Bu kapsül, beyin aktivitesini yakalamak için gerekenler gibi elektrot implantlarının yerleştirilmesini zorlaştırıyor. Ayrıca, ahtapotlar uzun kollarıyla vücutlarından bir şeyleri kolayca çıkarabildikleri için, bunları vücutlarına bağlamak da mümkün değil.

Peki bilim insanları ahtapotun beyninden gelen sinyalleri nasıl kaydetti?

Araştırmacılar geçici bir çözüm bulmak zorunda kaldılar. İlk olarak, ahtapota bir veri kaydedici ve bazı elektrotlar yerleştirdiler. Bu işlem, gözlerin arasına küçük bir kesik atılarak ve plastik bir karta tutturulmuş olan cihazlar yerleştirilerek yapıldı. Bu sayede cihazı doğrudan ahtapotun beyin loblarına yerleştirebildiler.

Araştırmacılar bunu yaparak ahtapotlardan net beyin sinyalleri almayı başardılar. Ancak bunları henüz deşifre edemediler. Bazı dalgalar memeli beyin aktivitesine, hatta biraz da insan beynine benziyor. Diğerleri ise daha yabancı, daha uzun süreli ve beklenenden daha yavaş salınımlara sahip.

Ayrıca, beyin dalgaları ahtapotun davranışlarına da hiçbir şekilde uymuyor gibi görünüyor. Ahtapotun hareketleri, görevleri ve diğer aktiviteleri, araştırmacıların topladığı dalgalarla doğrudan bir korelasyon sağlamıyor gibi görünüyor ve bu da bu garip yaratıklar hakkında daha fazla soru ortaya çıkarıyor.