Çin'de yapay zeka odağında emsal karar verildi

Dünyanın en değerli şirketleri yüzlerce çalışanını 'yapay zekanın' otomasyon kazacağı işlerden çıkartıyor. Güncel raporlara göre sadece 2026 yılında bile 80 bin kişinin işten çıkarılma sebebi yapay zeka olmuş. Hal böyleyken, çoğu çalışan da hakkını aramak için mahkemelere başvuruyor.

Bloomberg tarafından aktarılan habere göre Çin'de yaşanan benzer bir olayda bir çalışan, yapay zeka sebebiyle otomatik olarak yapılmaya başlanan işinden alınıp daha düşük bir pozisyona getirilmek istendi. Çalışan bunu kabul etmeyip durumu yargıya taşıdı.

Mahkemede ise verilen kararda işverenlerin teknolojik dönüşümü gerekçe göstererek çalışanların pozisyonlarını ya da maaşlarını düşüremeyeceğini veya iş sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemeyeceğine hükmedildi.

Bunların yanı sıra karar metninde “İşverenlerin işletme maliyetlerini çalışanlara yüklemesi yasaktır.” iberasi yer aldı. Öte yandan yapay zekanın en çok güvenildiği ülkeler arasında Çin üçüncü sırada yer alıyor. İlk sırada Nijerya ikinci sırada ise Hindistan yer alıyor.