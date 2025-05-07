Çin, düşmanı hayalet gemilere yönlendirecek sistem geliştiriyor

Çin'de savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren Pekin Telemetri Araştırma Enstitüsünün, düşmanı, radarları var olmayan hayalet gemi filolarına yönlendirebilecek yetkinlikteki bir sinyal bozucu sistem üzerinde çalıştırdığı bildirildi.

Çin, düşmanı hayalet gemilere yönlendirecek sistem geliştiriyor
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AA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:17

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Enstitüye bağlı araştırmacılar, Çince yayınlanan "Sistem Mühendisliği ve Elektronik" dergisinde yayınladıkları makalede sistemin çalışma esaslarına dair bilgiler paylaştı.

Sistemin, ağa bağlı birden fazla sinyal bozucuyla, radarda bir gemi filosu izlenimi yaratabildiğini öne süren araştırmacılar, bir karşılaştırıcı çip sayesinde, belirli bir voltaj eşiğinin üzerinde radar sinyallerini yalnızca tek bitlik bir karşı sinyale dönüştürdüğünü belirtti.

GERÇEKÇİ VE ALDATICI SİNYALLER OLUŞTURUYOR

Araştırmacılar, sistemin basit ve dinamik yapısıyla geleneksel radar tuzaklarının statikliği ve hantallığını aşmayı başardıklarını vurgulayarak, "Sinyal bozucu dalganın hassas ayarlanması sayesinde gerçekliğe eş hayalet senaryoları yaratmayı, gerçek muharebe sahasında var olmayan hiper-gerçekçi aldatıcı sinyal müdahaleleri oluşturabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Sistemin yarattığı sinyal müdahalesiyle yalnızca hedefleri değil tüm bir elektromanyetik eko-sistemi taklit edebildiğinin altını çizen araştırmacılar, bu paradigmanın, elektromanyetik çevresinin fiziksel gerçeklik kısıtlamalarının ötesinde inşa edilmesini sağlayarak, elektronik sistemlerin taktik kıvraklığını ve muharebe etkinliğini artıracağına işaret etti.


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