Elden Ring Nightreign için PC sistem gereksimleri belli oldu

Yayınlanma: 29.04.2025 - 20:21

Güncelleme: 29.04.2025 - 20:21

Elden Ring Nightreign için yeni sistem gereksinimleri açıklaması yapıldı. Oyunun PC tarafında ihtiyaç duyduğu minimum donanım belli oldu. Buna göre eğer bilgisayarınız Elden Ring'i oynatıyorsa, Elden Ring Nightreign'ı da oynatabilecek.

Elden Ring Nightreign için minimum sistem gereksinimi:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: DirectX 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Elden Ring Nightreign için önerilen sistem gereksinimi:

İşletim sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 5600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX VEGA 56 8GB

DirectX: DirectX 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

FromSoftware tarafından geliştirilen oyun, 30 Mayıs'ta PC'nin yanı sıra, Xbox Series X/S, Xbox One ve PlayStation 4/5 için çıkacak.