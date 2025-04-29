Elden Ring Nightreign için PC sistem gereksimleri belli oldu

Elden Ring Nightreign'ın PC tarafı sistem gereksinimleri açıklandı.

Elden Ring Nightreign için PC sistem gereksimleri belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 20:21

Elden Ring Nightreign için yeni sistem gereksinimleri açıklaması yapıldı. Oyunun PC tarafında ihtiyaç duyduğu minimum donanım belli oldu. Buna göre eğer bilgisayarınız Elden Ring'i oynatıyorsa, Elden Ring Nightreign'ı da oynatabilecek. 

Elden Ring Nightreign için minimum sistem gereksinimi:

  • İşletim sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
  • DirectX: DirectX 12
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Elden Ring Nightreign için önerilen sistem gereksinimi:

  • İşletim sistemi: Windows 11
  • İşlemci: Intel Core i5-11500 veya AMD Ryzen 5 5600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX VEGA 56 8GB
  • DirectX: DirectX 12
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

FromSoftware tarafından geliştirilen oyun, 30 Mayıs'ta PC'nin yanı sıra, Xbox Series X/S, Xbox One ve PlayStation 4/5 için çıkacak.


Etiketler: #Elden Ring Nightreign

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