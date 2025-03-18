Elektrikli araç şarj hızını 10 kat artıran sistem tanıtıldı!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 16:39

Güncelleme: 18.03.2025 - 16:39

Elektrikli araçlara temkinli yaklaşan sürücüler, uzun mesafeli sürüşler sırasında akülerinin bitebileceğine dair endişelerini dile getirerek otomobil üreticilerini çözüm olarak hızlı şarj ve akü değiştirme teknolojisini bulmaya teşvik etti.

Çinli otomobil üreticileri, aşırı rekabetçi bir pazarda alıcıları çekmek için bu tür teknolojileri temel satış noktaları olarak kullanmayı artırıyor ve bu tür teknolojiler Çin'de elektrikli araçların yüksek oranda benimsenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca Tesla ultra hızlı şarj cihazları da sunuyor.

BYD'NİN YENİ SİSTEMİ

Çin menşeli BYD, “süper e-platform” olarak adlandırdığı aracın 1.000 kilowatt (kW) tepe şarj kapasitesine sahip olacağını ve bunu kullanan araçların 5 dakikalık bir şarjla 400 km yol alabileceğini söyledi.

BYD, bu performansı elde etmek için 10C şarj çarpanına sahip bataryaları içeren bir teknoloji paketi geliştirdiğini söyledi. Bu, bataryanın saatte 10 kat kapasiteyle şarj edilebileceği anlamına geliyor. Diğerleri arasında yüksek güçlü motorlar, yüksek voltlu silisyum karbür güç çipleri ve 1.000 kW gücü destekleyen hızlı şarj cihazları yer alıyor.

Buna karşılık, Tesla esas olarak EV'leri için 250kW'a kadar şarj edebilen 400 voltluk bir sisteme bağlı kalıyor. ABD'li otomobil üreticisi için istisnalar, maksimum 350kW'lık 800 voltluk bir mimaride çalışan Cybertruck ve 1.000 voltluk bir güç aktarma organına sahip Semi kamyonudur.

Geely'nin premium elektrikli araç markası Zeekr geçen yıl Zeekr 007 sedanında 75 kwh'lik bir bataryanın %80'ini %10'dan başlayarak 10,5 dakikada şarj edebilen 800 voltluk bir platformu piyasaya sürdü. Li Auto ve Xpeng 10 dakikalık şarjla 400 km'den fazla sürüş menzili elde edebilen benzer bir teknolojiye sahip.

BYD NEDEN ŞARJ AĞI KURUYOR

BYD, Çin'deki elektrikli araç satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor, ancak sahipleri bugüne kadar büyük ölçüde diğer otomobil üreticilerinin şarj tesislerine veya üçüncü taraf operatörler tarafından işletilen halka açık şarj ünitelerine güveniyorlardı.

Şirket, en yeni süper e-platformun kendi hızlı şarj cihazlarına ihtiyaç duyduğunu ve Çin genelinde bu tür 4 binden fazla şarj istasyonu kuracağını söyledi, ancak bir zaman dilimi belirtmedi. Kurucu Wang Chuanfu, tanıtım etkinliğinde dış yatırımcılara da çağrıda bulunarak şirketin daha fazlasını inşa etmek için yardımlarını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Çinli otomobil üreticisi Nio yaklaşık 2.700 hızlı şarj istasyonu dahil olmak üzere Çin'deki en kapsamlı şarj ağına sahip.

Tesla 2014'ten bu yana Çin'deki çabalarına öncülük etmiş ve eylül ayı itibarıyla 2 binden fazla istasyon ya da 11 bin 500 Supercharger inşa etmişti.

Li Auto, Xpeng ve Zeekr gibi daha küçük oyuncular da hızlı şarj ağlarını genişletme çabalarını artırıyor. Li Auto geçen hafta yaptığı açıklamada Nisan 2023'ten bu yana 1.900 hızlı şarj istasyonu kurduğunu söyledi.

Zeekr geçen yıl yaptığı açıklamada, 2026 yılına kadar ülke çapında 100 bin ultra hızlı şarj direği veya 2 bin ultra hızlı şarj istasyonu kurmayı hedeflediğini söyledi.

Huawei de maksimum 600kW şarj gücünü ve 1.000 volta kadar mimariye sahip araçları destekleyen sıvı soğutmalı ultra hızlı şarj soketi inşa etti. Ultra hızlı şarj cihazları da dahil olmak üzere şarj tesislerinin konuşlandırılması geçen yıl itibarıyla 50 bin soketi aşmıştı.

ALTYAPI ENDİŞESİ

Ancak analistler, hızlı şarj teknolojisinin kitlesel olarak benimsenmesinin elektrik şebekesi kapasitesi üzerinde ekstra baskı yaratacağı ve bunun da altyapıyı yükseltmek için ek çaba ve yatırım gerektireceği konusunda uyardı.

BYD, analistlerin bu tür tesisleri daha maliyetli hale getireceğini söylediği hızlı şarj cihazlarının her birine bir enerji depolama ünitesi takarak bu zorluğun üstesinden geleceğini söyledi.