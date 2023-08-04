Çin, Fengyun-3 uydusunu uzaya fırlattı

Çin ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu fırlattı.

Xinhua
Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:51
Çin, Fengyun-3 uydusunu uzaya fırlattı
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Fengyun-3 06 uydusu, Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi ile fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 481. uçuş göreviydi. 


Çin Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi Fengyun-3 uydusu

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