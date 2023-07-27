Yeni uzaktan algılama uydu grubunu uzaya gönderdi

Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.

Xinhua
Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:31
Yeni uzaktan algılama uydu grubunu uzaya gönderdi
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Yaogan-36 ailesine ait üç uydu, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 4.02'de uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye girdi.

Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 480. uçuş göreviydi.


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