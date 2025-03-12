Satürn’ün etrafında 100'den fazla yeni uydu keşfedildi
Bilim insanlarının, Satürn’ün yörüngesinde 128 yeni uydu keşfettiği bildirildi.
Bilim insanları, Satürn’ün yörüngesinde daha önce bilinmeyen 128 yeni uydu keşfetti.
Uluslararası Astronomi Birliği tarafından resmen tanınan bu keşifle birlikte, Satürn’ün bilinen uydu sayısı 274’e yükseldi.
Böylece, 95 uyduya sahip Jüpiter geride bırakıldı.
Tayvan’daki Academia Sinica’da görev yapan gök bilimci Edward Ashton, “Bu cisimlerin muhtemelen uydu olduğunu biliyorduk ve daha fazlasının keşfedilebileceğini düşündük. Bu nedenle 2023’te üç ay boyunca aynı gökyüzü bölgelerini tekrar gözlemledik” dedi.
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