Dünyanın ilk fotonik tabanlı kuantum bilgisayarı ticarileşecek
Kanada Başbakanı, dünyanın ilk fotonik tabanlı ve bozulmaya dayanıklı kuantum bilgisayarını yapmak ve ticarileştirmek için yeni bir federal yatırımı duyurdu.
40 milyon Kanada doları (32 milyon ABD doları) tutarındaki yatırım, Kanadalı Xanadu Kuantum Teknolojileri A.Ş.'nin karmaşık veri sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için dünya lideri yetenekler sağlama potansiyeline sahip kuantum bilgisayarını geliştirmesini sağlayacak.
KUANTUM BİLGİSAYARLARIN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAK
Başbakanlık internet sitesinde yer alan basın açıklamasına göre, 40 milyon Kanada doları (32 milyon ABD doları) tutarındaki yatırım, Toronto merkezli Kanadalı bir kuantum bilişim şirketi olan Xanadu Kuantum Teknolojileri A.Ş.'nin karmaşık veri sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için dünya lideri yetenekler sağlama potansiyeline sahip ve finans, ulaşım, çevre modelleme ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilecek kuantum bilgisayarını geliştirmesini sağlayacak.
Açıklamada, hükümetin Stratejik İnovasyon Fonu aracılığıyla desteklenen 177,8 milyon Kanada doları (142 milyon ABD doları) tutarındaki bu projenin, yüksek teknoloji ve kuantum hesaplama alanlarında 530 yeni yüksek vasıflı pozisyon yaratmasının beklendiği belirtildi.
Kanada bu ayın başlarında, Kanada'yı kuantum teknolojilerinde küresel bir lider olarak sağlamlaştırmaya yardımcı olmak için ek 360 milyon Kanada doları (288 milyon ABD doları) yatırımın yapılacağı Ulusal Kuantum Stratejisini başlattı.
Kullanışlı ve her yerdeki insanlar tarafından kullanılabilen kuantum bilgisayarları oluşturma misyonuyla 2016 yılında kurulan Xanadu, kuantum hesaplama ve uygulama geliştirme için açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesi olan PennyLane'in geliştirilmesine öncülük etti.
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