Çin, lazerle uzaydan Dünya'ya en yüksek veri iletimini yapmayı başardı

16.02.2026 22:11:00
Haber Merkezi
Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü (AIR), uzay ile yer arasındaki iletişimde yeni bir başarıya imza attı.

Araştırmacılar, lazer tabanlı uydu-yer iletişiminde saniyede 120 gigabit (Gbps) hızına ulaşarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek veri iletim hızını elde etmeyi başardı. Bu gelişme, uzaydan Dünya’ya veri aktarımında kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu deneyde, Çin’in 500 mm açıklıklı lazer yer istasyonu ile AIRSAT-02 uydusu arasında gerçekleştirilen veri iletimi, önceki yıllarda kaydedilen 10 Gbps (2023) ve 60 Gbps (2025) hızlarının çok üzerine çıkarak 120 Gbps’e ulaşmayı başardı. Bu başarının bir diğer önemli tarafı, uydu donanımında herhangi bir fiziksel değişiklik yapılmadan, sadece yörüngedeki yazılım konfigürasyonuyla gerçekleştirilmiş olması.

Bu lazer iletişim sistemi, saniyeler içinde bağlantı kurabiliyor ve bağlantının istikrarı ile yüksek kaliteli veriyi sorunsuz iletebilmesiyle öne çıkıyor. Testler sırasında bağlantının başarı oranı yaklaşık yüzde 93’ün üzerinde ölçülürken, 108 saniyelik kesintisiz iletişim yaparak 12.656 terabit veri başarıyla Dünya’ya aktarıldı.

