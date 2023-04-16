NASA'nın Mars helikopteri 50. uçuşunu tamamladı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 07:00

NASA'ya göre Mars helikopteri Ingenuity, elli uçuş noktasına ulaştı ve 322,2 metreyi 145,7 saniyede kat etti.

NASA, başka bir dünyadaki ilk hava aracı olan Ingenuity adlı helikopterin Perşembe günü 50 uçuş noktasına ulaştığını ve 322,2 metreyi 145,7 saniyede kat ettiğini bildirdi. NASA, helikopterin 800 metre genişliğindeki "Belva Krateri" yakınına inmeden önce 18 metrelik yeni bir irtifa rekoru kırdığını da söyledi.

90 SANİYEYE KADAR UÇACAK ŞEKİLDE TASARLANDI

Ingenuity, NASA'nın Perseverance gezgininin göbeğine bağlı olarak 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'ne ulaştı. Helikopter, ilk kez başka bir gezegende motorlu uçuşu test etmeye yönelik bir teknoloji demonstrasyonu olarak görülüyor.

Ingenuity, 19 Nisan 2021'de gerçekleşen ilk uçuşunun ikinci yıl dönümünü yakında kutlayacak.

NASA'ya göre helikopter, bir seferde yaklaşık 300 metrelik mesafelere ve yerden yaklaşık 3 ila 4,5 metre yükseklikte 90 saniyeye kadar uçacak şekilde tasarlandı.