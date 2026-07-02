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Çin, okyanus gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Çin, okyanus gözlem uydusunu uzaya fırlattı

2.07.2026 19:16:00
Güncellenme:
AA
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Çin, okyanus gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Çin, okyanus gözlemlerinde kullanmak üzere uzaktan algılama özellikli uyduyu uzaya gönderdi.
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Xinhua'nın haberine göre "Hayyang-2E" uydusu, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 654'üncü taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen Hayyang uyduları, okyanus gözlemleri için kullanılıyor. Çok sayıda farklı sensörü bir arada kullanan uydular, deniz çevresi dinamiklerinin izlenmesinden uydu takibine dek farklı işlevleri yerine getiriyor.

Adı Çincede "okyanus" anlamına gelen uydular, Çin Devlet Okyanus İdaresine (SOA) bağlı Ulusal Okyanus Uydu Uygulama Hizmetleri Ajansı (NSOAS) tarafından işletiliyor.

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