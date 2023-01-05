Bilim insanları anlattı: En iyi ve en kötü iPhone alarm sesleri hangileri?

05 Ocak 2023 Perşembe, 07:00

Dijitalleşmeye geçişle birlikte, uyanma ritüellerimiz de değişti. İnsanların büyük çoğunluğu sabah alırmı için klasik saatleri değil, cep telefonlarını kullanıyor.

Peki ama iPhone'unuzdaki hangi alarm sesleri daha iyi; hangileri kullanılmamalı?

Startle'daki müzik ve davranış bilimi uzmanlarının hazırladığı bir rapor, uyanmak için en iyi ve en kötü iPhone alarmlarını belirledi.

CHIP Online'ın aktardığı habere göre; bu sıralama, melodi ve ritmin uyku ataletinin (ilk uyandığınızda sahip olabileceğiniz yorgun, halsiz, şaşkın his) etkilerine nasıl karşı koyabileceğine ilişkin bilimsel bir çalışmanın bulgularına dayanıyor.

Bu araştırmaya göre, mükemmel alarm şu özelliklere sahip olmalı...

MÜKEMMEL ALARM SESİNİN ÖZELLİKLERİ

Birlikte şarkı söyleyebileceğiniz veya mırıldanabileceğiniz kolay bir melodiye sahiptir.

500 Hz civarında veya C5 anahtarında baskın bir frekansa sahiptir.

Çok hızlı veya çok yavaş olmamalı. (ideal olarak 100-120 bpm)

Bu özellikler, sizi aniden uyandırmak yerine zihninizi ve bedeninizi nazikçe ama etkili bir şekilde uyandırmanıza yardımcı oluyor.

Nuffield Health'te Fizyoloji Bölge Yöneticisi Luke Cousins'e göre, bunların hepsi retiküler aktivasyon sisteminizi (RAS) temel alan olgular.

Bu sistem, uyurken vücudunuzun dış uyaranlara nasıl tepki vereceğini kısıtlayan ve uyanık olmaya nasıl geçiş yapacağınızı kontrol ediyor.

Cousins’in söylediğine göre “Bir çalar saat, vücudunuza uyanmasını söyleyerek RAS'ı uyarmak için tasarlanmıştır. Uykunun derin uyku evresindeyseniz, çalar saatin uyarısı özellikle güçlü olabilir ve sizi sabahları birkaç saat sürebilecek şekilde kalp atış hızınızın artmasına ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir.”

Bu listeye göre uyanmak için en iyi 5 iPhone alarmı şu şekilde sıralanıyor...

EN İYİ IPHONE ALARM SESLERİ

Sencha

By the Seaside

Uplift

Constellation

Slow Rise

Tüm bu tonlar kolay bir melodiye sahip, C tuşunda çalınır ve düşük frekanstadır (400 veya 500 Hz). Bu özellikler, zihni ve bedeni nazikçe uyandırmaya yardımcı olarak, kendinizi daha uyanık ve günle yüzleşmeye hazır hissetmenizi sağlar.

Uyanmak için en kötü iPhone alarmları listesi ise şu şekilde...

EN KÖTÜ IPHONE ALARM SESLERİ

Chimes

Beacon

Radar

Signal

Presto

Bu iPhone alarmları, tutarlı bir melodi yerine kısa ve keskin gürültü patlamaları içerir.

Ayrıca, çalışmanın bulgularına göre önerilenden çok daha yüksek frekanslara sahipler, bu da sizi aniden uyandırma ve uyku ataletiyle boğuşmanıza neden olma olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.