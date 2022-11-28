Çin gelecekteki uzay görevleri için yeni yedek astronotları işe alıyor

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:41

Çin, 12 ila 14 yeni yedek astronot istihdam etmeyi hedefliyor. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın Pazartesi günü verdiği bilgiye göre eylül ayında başlayan astronot seçim sürecinde yük uzmanı astronot pozisyonu için Hong Kong ve Makao'dan da ilk kez başvuru yapılabilecek.

İKİ BÖLGEDE İSTİHDAM SÜRECİ BAŞLADI

Bu son işe alımlar ülkenin dördüncü yedek astronot grubunu oluşturacak. Ön seçim şu anda devam ediyor. Ardından yeniden inceleme ve onay süreçleri başlayacak. Çin İnsanlı Uzay Ajansı Direktör Yardımcısı Ji Qiming pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında süreçle ilgili bilgi verdi.

Ji, Hong Kong ve Makao'daki bilim-teknoloji kurumlarında, üniversitelerde ve kolejlerde; biyomedikal mühendisliği, makine, elektronik, malzeme, kimya ve astronomi alanlarında çalışan araştırmacılar ile öğretmenlerin coşkuyla başvurularda bulunduğunu söyledi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, temel nitelikler elemesi tamamlandığından ve klinik muayene devam ettiğinden, iki bölgedeki istihdam süreci sorunsuz şekilde devam ediyor.