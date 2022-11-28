Çin gelecekteki uzay görevleri için yeni yedek astronotları işe alıyor
Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından yayınlanan bilgilere göre Çin 12 ila 14 yedek astronot istihdam etmeyi planlıyor.
Çin, 12 ila 14 yeni yedek astronot istihdam etmeyi hedefliyor. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın Pazartesi günü verdiği bilgiye göre eylül ayında başlayan astronot seçim sürecinde yük uzmanı astronot pozisyonu için Hong Kong ve Makao'dan da ilk kez başvuru yapılabilecek.
İKİ BÖLGEDE İSTİHDAM SÜRECİ BAŞLADI
Bu son işe alımlar ülkenin dördüncü yedek astronot grubunu oluşturacak. Ön seçim şu anda devam ediyor. Ardından yeniden inceleme ve onay süreçleri başlayacak. Çin İnsanlı Uzay Ajansı Direktör Yardımcısı Ji Qiming pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında süreçle ilgili bilgi verdi.
Ji, Hong Kong ve Makao'daki bilim-teknoloji kurumlarında, üniversitelerde ve kolejlerde; biyomedikal mühendisliği, makine, elektronik, malzeme, kimya ve astronomi alanlarında çalışan araştırmacılar ile öğretmenlerin coşkuyla başvurularda bulunduğunu söyledi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, temel nitelikler elemesi tamamlandığından ve klinik muayene devam ettiğinden, iki bölgedeki istihdam süreci sorunsuz şekilde devam ediyor.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- Artık 'Affımı istiyorum' olmayacak
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
- Yabancı maddelerin stada nasıl sokulduğu ortaya çıktı
- Erdoğan'a 'darbeci' dediler