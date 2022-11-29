Çin, 30 yıldır uzayın keşfinde çalışmalarını sürdürüyor

29 Kasım 2022 Salı, 13:59

Bu, Çin'in insanlı uzay uçuşu programı kapsamında bu yıl uzaya gönderilen altıncı, Çin'in uzay istasyonunun inşa safhasının ise son görevi.

ÇİN ÜÇ ADIMLI İNSANLI UZAY PROGRAMINI 30 YIL ÖNCE BAŞLATTI

Tiangong uzay istasyonu inşasının tamamlanması, Çin'in 30 yıl önce başlattığı "üç-adımlı" insanlı uzay programının nihai hedefi.

Çin'in insanlı uzay görevlerinin tamamının fırlatılmasına tanıklık eden Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bilim insanı Shen Tingzheng, kariyerinin en unutulmaz anlarından bazılarını şöyle anlatıyor:

"Şimdiye kadarki 14 fırlatmanın tümüne tanık oldum. Hepsi de göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bunlar içerisinde benim için en unutulmaz anlardan biri, Çin'in ilk uzay yolcusu Yang Liwei'yi 2003 yılında Zhenzhou-5 uzay gemisiyle yörüngeye göndermemizdir. O ana kadarki tüm çabalarımız bu amaca yönelikti. Bir diğer unutulmaz an astronotumuz Zhai Zhigang'ın Çin'in uzayda yürüyen ilk insanı olmasıdır. Astronotlarımız uzaya gittiler ve uzayda dışarı çıkıp yürüdüler.

Bu yıl Çin'in insanlı uzay programının uygulamaya konmasının 30. yıl dönümü. Bu yıl aynı zamanda Çin'in uzay istasyonunun inşasında büyük ilerlemeler kaydedilen bir yıl oldu. Çin'in uzay programının ilerlemesine tanık olduk ve bu bizi çok gururlandırdı.

Düşük sıcaklıklar ve kar fırtınaları gibi aşırı hava koşullarının da üstesinden geldik. Uzun bir yol kat ettik, hepsi de birer birer oldu. İlerlemeye devam etmemizi sağlayan şeyin azmimiz, özgüvenimiz ve çok çalışmamız olduğuna inanıyorum. Merkezde çalışmaya başlayalı 24 yıl oldu, bir önceki neslin kendilerini buraya tam bir özveriyle adadıklarını gördüm; bu beni derinden etkilemiş ve onların çabalarına katılmak için bana ilham vermiştir.

Çocukken yıldızlı gökyüzüne baktığımda uzayı çok merak ederdim. Hep oraya gitmek istedim, ama böyle bir şansım olmadı. Bu merkeze geldikten sonra Çin'in insanlı uzay programına katıldım ve Çin'in uzay programının gelişimine tanıklık ettim. Özellikle uzay araçlarını ve Çinli astronotları uzaya gönderdiğimizde kendimi onlarla birlikteymiş gibi hissettim hep ve bu da beni son derece gururlandırdı."