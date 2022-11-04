Çin roketi nerede? Çin roketi ne zaman ve nereye düşecek? Long March 5b Türkiye'ye düşebilir mi?

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 11:56
<p>Çin'in 31 Ekim'de uzaya gönderdiği roket dönüşte kontrolden çıktı.</p> <p>10 katlı bir bina büyüklüğündeki 21 tonluk Çin roketi, bu hafta Dünya'ya düşmeye hazırlanıyor. Bilim insanları,Pazartesi günü Tiangong Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan roketin yolunu belirlemek amacıyla Çinli yetkilileri daha fazla bilgi vermeye davet ediyor.</p>

Çin'in 31 Ekim'de uzaya gönderdiği roket dönüşte kontrolden çıktı.

10 katlı bir bina büyüklüğündeki 21 tonluk Çin roketi, bu hafta Dünya'ya düşmeye hazırlanıyor. Bilim insanları,Pazartesi günü Tiangong Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan roketin yolunu belirlemek amacıyla Çinli yetkilileri daha fazla bilgi vermeye davet ediyor.

<h3>Çin roketi ne zaman düşecek? </h3> <p>Roketin bugün ya da yarın düşmesi bekleniyor.</p> <h3>Çin roketi nereye düşecek?</h3> <p>Çin roketinin kesin olarak nereye düşeceği bilinmiyor.</p>

Çin roketi ne zaman düşecek? 

Roketin bugün ya da yarın düşmesi bekleniyor.

Çin roketi nereye düşecek?

Çin roketinin kesin olarak nereye düşeceği bilinmiyor.

<h3>Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?</h3> <p>Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:</p> <p><em>"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir."</em></p> <p>Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.</p>

Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?

Söz konusu fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki çeşitli haberlere karşılık TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir."

Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.

Çin uzay Çin uzay roketi Long March 5B

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