NASA’nın Ay’a fırlatmayı planladığı mega rokette teknik aksaklık
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis Ay programı kapsamında Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün fırlatılması planlanan mega rokette fırlatma öncesi aksaklıklar meydana geldi.
BBC’nin haberine göre, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adı verilen mega roketin çekirdek kısmında bir çatlak meydana gelmiş olabileceğinden ve bunun yakıt alımını aksatabileceğinden şüphelenen mühendisler, rokette incelemelerde bulundu.
İncelemeler nedeniyle, 4 saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.
Roketin çekirdek kısmının dışında buz oluşumu olduğunu gözlemleyen mühendisler, sorunun ciddi olmadığını bildirdi.
Öte yandan, uçuşa engel olabilecek farklı arıza durumlarına ilişkin kontrollerin ve roketin 4 motorunda uçuş için gerekli eşit sıcaklığın sağlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Konuya ilişkin BBC’ye değerlendirmede bulunan NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanmasının 'oldukça yaygın' olduğunu söyledi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- 7 isim için harekete geçildi
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- Ormanda yürümek artık ücretli
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ankette dikkat çeken 'CHP' ayrıntısı
- CHP'den suç duyurusu
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!