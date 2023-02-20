Çin yapımı drone taksi, Japonya'da tanıtım uçuşu gerçekleştirdi

Çin yapımı otonom hava aracı (AAV) EHang 216, yakın zamanda Japonya'nın Oita kentinde bir tanıtım uçuşu gerçekleştirdi.

Xinhua
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:11
Çin yapımı drone taksi, Japonya'da tanıtım uçuşu gerçekleştirdi
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Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren Çin merkezli şirket EHang, geliştirdiği uçan taksi hizmetini 2021 yılında tanıtmıştı. EHang, Çin'de önde gelen bir drone üreticisi. Şirketin geliştirdiği eHang 216 isimli uçan taksi, 4G ve 5G bağlantılarının yanı sıra saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor. Japonya'daki uçuş testini geçti Çin yapımı otonom hava aracı eHang 216, Japonya'da yaptığı test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

İki koltuklu düşük irtifa hava aracı gezinti, tıbbi yardım ve kısa mesafeli lojistik operasyonları için kullanılabilecek.


Çin yapımı otonom hava aracı drone drone tasarımı EHang 216

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