Çin yeni bir uzaktan algılama uydusu fırlattı

Gaofen-5 01A uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Xinhua
09 Aralık 2022 Cuma, 11:15
Çin yeni bir uzaktan algılama uydusu fırlattı
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Çin Cuma günü, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 02.31'de uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi. 

Gaofen-5 01A uydusu, Uzun Yürüyüş-2D roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.


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