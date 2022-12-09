Çin yeni bir uzaktan algılama uydusu fırlattı
Gaofen-5 01A uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Çin Cuma günü, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 02.31'de uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi.
Gaofen-5 01A uydusu, Uzun Yürüyüş-2D roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.
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