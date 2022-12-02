iPhone 14'teki uydu bağlantısı bir kişinin hayatını kurtardı

02 Aralık 2022 Cuma, 14:38

Apple'ın eylül ayında tanıtımını yaptığı iPhone 14 serisi için 'uydu bağlantısı' özelliği gelmişti. Cihazdan hiçbir bağlantı gerekmeksizin uydu üzerinden arama yapmaya olanak sağlayan bu özellik bazı markaların bazı modellerinde bulunuyor. Apple ise iPhone 14 serisi ile bu özelliği kullanıcılarına sunmuştu. Yeni çıkan haberlere göre acil SOS olarak da adlandırılan bu özellik, Alaska'da ıssız bir yerde mahsur kalan kişinin hayatını kurtardı.

APPLE'IN BELİRLİ BÖLGELERDE SUNDUĞU ÖZELLİĞİ HAYAT KURTARDI

Uydu bağlantısı ya da acil SOS olarak adlandırılan bu özellik şu anda ABD ve Kanada merkezli olarak sunuluyor. Telefonun çekmediği bir bölgede mahsur kalan adam söz konusu özelliği kullanarak yardım çağırdı.

Kar makinesiyle seyahat eden adam, hava şartlarının kötüleşmesiyle bulunduğu karlı bölgede mahsur kaldı. O sırada acil SOS'i etkinleştiren kişi, kısa süre içinde yerel arama ve kurtarma ekipleri tarafından Apple'a iletilen GPS bilgileri sayesinde bulunarak kurtarıldı.

Yetkililer, mahsur kalan kişinin bulunduğu bölgenin özelliğin sınırları içinde olduğunu aktardı.

SOS aracılığıyla uydu bağlantısı, tüm "iPhone 14" kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve herhangi acil bir durum oluştuğunda ve Wi-Fi veya hücresel bağlantı olmadığında etkin hale getirilebilir. Bu özelliğin kullanımı iki yıl boyunca ücretsizdir ve Apple, ilerleyen dönemde bu özelliğin ücretinin ne olacağını duyurmadı.

Uydu bağlantısı özelliği şu anda ABD ve Kanada'da aktif, ilerleyen dönemde ise Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta kullanıma açılacak.

Türkiye'de ise bu özelliğin ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.