Çin yeni çevre uydusunu uzaya fırlattı
Afetlerin etkilerini azaltma ve çevre izlemeye yönelik yeni uydu Çin'in Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden gönderiliyor.
Çin Perşembe gününün ilk saatlerinde, afetlerin etkilerini azaltma, acil durum yönetimi ve çevre izlemeye yönelik yeni bir uyduyu Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
S-SAR01 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C roketi 06.53'te (TSİ 01.53) fırlatıldı.
Önceden belirlenmiş yörüngeye giren uydu öncelikli olarak Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından kullanılacak.
5 metre çözünürlüklü S-bandı radar görüntüleri elde eden uydu; afetlerin önlenmesi, afetlerin etkilerinin azaltılması, afet yardımı ve çevrenin korunması çalışmalarını destekleyecek. Çin Ulusal Uzay İdaresi, uydunun aynı zamanda doğal kaynaklar, su koruma, tarım, ormancılık, depremler ve diğer alanlarda da hizmet vereceğini söyledi.
Perşembe günü gerçekleştirilen fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serilerinin 443. göreviydi.
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