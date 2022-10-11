Apple, MacBook modelleri için üretim yerini değiştirecek

11 Ekim 2022 Salı, 22:26

Apple, özellikle son dönemde yaşanan sorunlar ve pandemi nedeniyle Çin’e olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda öncelikle iPhone üretmini Brezilya ve Hindistan’a kaydıran şirket, diğer ürünleri için de harekete geçmiş durumda.

APPLE ÜRETİMİNİ ÇİN DIŞARISINA TAŞIMAK İSTİYOR

iPhone üretimini önümüzdeki yıllarda önemli oranda Hindistan’a kaydıracak olan Apple, MacBook’lar için de yeni üretim üssünü belirledi. Ünlü analistçi Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, MacBook üretimini de Tayland’a kaydırmayı hedefliyor.

Shiftdelete.net'in haberine göre Apple, üretimini yavaş yavaş Çin merkezli bir yaklaşımdan birden fazla ana merkez kullanan bir yaklaşıma geçirme sürecinde. MacBook ürün kategorisinin Çin dışındaki ana üretim sahasının Tayland olacağı tahmin ediliyor. Şu anda Apple, MacBook üretiminin çoğunu Çin’de gerçekleştiriyor. Ancak şirket son dönemde üretimin bir kısmını Vietnam’a taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

TAŞINMASININ 8 YIL KADAR SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Kuo, Apple’ın 3 ila 5 yıl arasındaki bir süreçte MacBook üretiminin önemli bir miktarının Tayland’a geçeceğini belirtti. Teknoloji devi böylelikle ABD ve Çin arasında yaşanabilecek siyasi gerilimlerden minimum oranda etkilenmeyi hedeflerken, COVID-19 pandemisi sürecinde oluşan üretim sorunlarından korunmayı amaçlıyor.

Gelen bilgilere göre Apple, Çin’deki üretimi uzun vadede mümkün olduğunca düşürmeyi amaçlıyor. Şirket, Çin’de üretilen modellerin sadece yerel pazar içinde sunulmasını hedeflerken, diğer üretim merkezlerinden çıkan iPhone ve MacBook modellerinin global piyasada satmayı planlıyor.

Yapılan tahminler ise Apple’ın Çin’den çekilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığını ortaya koyuyor. Apple’ın Çin’deki üretiminin sadece yüzde 10’luk kısmını diğer ülkelere taşımasının 8 yıl alabileceği tahmin ediliyor. Apple’ın toplam üretiminin yüzde 70’ini Çin’de yaptığını düşündüğümüzde, Çin’deki tedarikçiler de bu durumdan oldukça kötü etkilenecektir.