iPad'ler için iPadOS 16.1 yakında kullanıma sunulacak
Apple'ın iPad tarafındaki işletim sistemi olarak bilinen iPadOS, WWDC22'de tanıtıldığı kadarıyla yeni sürümüyle yakında kullanıma sunulacak.
Apple'ın işletim sistemlerinden biri olan iPadOS için bekleyiş halen sürüyor. iOS 16 kullanıma açılmasına rağmen iPadOS 16 halen yayımlanmış değil. Yeni çıkan haberlere göre işletim sisteminin yeni sürümü iPadOS 16.1 ile ekim ayının sonunda, aşağı yukarı 24-25 Ekim'de, yayımlanacak.
YENİ SÜRÜM HAKKINDA DİĞER DETAYLAR
iPadOS 16 ile kullanıcılara Stage Manager isimli bir özellik getirilecek. Bu özellik ilk etapta M1 işlemcili iPad Air ve Pro modelleri için özeldi ancak daha sonrasında yapılan duyuru ile diğer modellere de gelmesinin planlandığı açıklanmıştı. iPadOS 16.1 ile özellik sürümü kullanabilecek kullanıcılara da getiriliyor.
Apple bu özelliği şu şekilde tanımlıyor:
“Stage Manager, uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenleyip görevler arası geçişleri hızlı ve kolay hale getiren, tamamıyla yeni bir multitasking deneyimi sunuyor. Kullanıcılar bir iPad ekranında ilk kez, üst üste farklı boyutlarda pencereler açabiliyor, pencereleri kenardan sürükleyip bırakabiliyor veya daha hızlı ve esnek bir multitasking deneyimi için uygulamaları gruplandırarak Dock’tan çalıştırabiliyor.
Kullanıcıların üzerinde çalıştığı uygulama penceresi belirgin bir şekilde merkezde yer alıyor ve diğer açık uygulamalar ve pencereler son kullanılma zamanlarına göre sol tarafta sıralanıyor. Stage Manager, M1 çipli iPad Pro’da ve iPad Air’de 6K’ya kadar çözünürlüklerde tam harici ekran desteği de sunuyor. Böylece kullanıcılar ideal çalışma alanlarını oluşturup iPad’de ve harici ekranda dörder adet uygulamayla çalışabiliyor.”
iPadOS 16.1'i alacak bütün cihazlar şu şekilde:
- iPad Pro-Tüm modeller
- iPad Air- 3. nesil ve daha yeni tanıtılanlar
- iPad- 5. nesil ve daha yeni tanıtılanlar
- iPad mini- 5. nesil ve daha yeni tanıtılanlar
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